Трамп доручив міністру фінансів Бессенту провести переоцінку чинної санкційної політики США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що країна збирається перейти до режиму максимально дієвих санкцій.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що президент Дональд Трамп доручив йому провести переоцінку чинної санкційної політики країни, оскільки вона підриває роль долара як світової резервної валюти. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox Business.

Бессент наголосив, що протягом тривалого періоду часу США використовували те, що він називає «ледачими санкціями».

«Ми вважаємо, що вони підривають роль долара як резервної валюти, люди відмовляються від долара. Ми ж збираємося перейти до режиму максимально дієвих санкцій», – заявив він.

Раніше ми писали, що США можуть вжити заходів проти РФ, якщо вона не погодиться на режим припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, що у США допустили жорсткі санкції проти Росії для успіху на переговорах.

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