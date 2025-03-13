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США не вагатимуться у питанні посилення санкцій проти РФ, — міністр фінансів Бессент

17:30, 13 березня 2025
У США допустили жорсткі санкції проти Росії для успіху на переговорах.
США не вагатимуться у питанні посилення санкцій проти РФ, — міністр фінансів Бессент
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Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп не вагатиметься у питанні підвищення санкційного тиску щодо Росії для успіху переговорів стосовно України.

Також він додав, що Трамп готовий чинити тиск "на обидві сторони" для досягнення успіху.

"Якщо ми візьмемо шкалу від нуля до десяти, то, на мою думку, санкції адміністрації Байдена проти РФ оцінювалися в три бали. Потім їх підняли до шести. Я можу сказати, що ми без вагань піднімемо їх до десяти. Все це є частиною плану Трампу для успішних переговорів. Він хоче чинити максимальний тиск на обидві сторони", - сказав Бессент телеканалу CNBC.

Нагадаємо, що видання Reuters повідомило, що Росія просить компанії запропонувати, які санкції Москва має спробувати зняти на переговорах із Вашингтоном.

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США рф санкції Дональд Трамп

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