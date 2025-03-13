РФ почала готуватися до скасування санкцій — Reuters

У РФ просять компанії подати пропозиції щодо пом'якшення санкцій.

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Росія просить компанії запропонувати, які санкції Москва має спробувати зняти на переговорах із Вашингтоном. Про це повідомляє Reuters.

Міністерство промисловості та торгівлі РФ, за даними видання, попросило компанії повідомити, які санкції для них є найболючішими. Одна людина сказала, що міністерство розповсюджує форму для заповнення компаніями, запитуючи, які санкції найбільше вплинули на їхній бізнес, та виявляючи найбільш чутливі обмеження.

Опитані люди заявили, що найбільш обтяжливими були питання платежів, хоча три джерела також наголосили на енергетичних санкціях, зокрема обмеження на російський нафтовий танкерний флот.

На питання про те, які санкції Росія хоче послабити, Кремль нещодавно заявив, що вважає, що всі санкції "слід зняти".

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати без коливань готові застосувати санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню у війні в Україні.

Як відомо, Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, запропоноване США. Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що представник США на цьому тижні вирушить до Москви для проведення переговорів щодо припинення вогню в Україні.

Літак спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, який вранці 13 березня вилетів із Катару, приземлився у Москві.

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