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Україна готова зробити крок і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню по всій лінії фронту – Володимир Зеленський

20:35, 11 березня 2025
Володимир Зеленський вказав, що Україна сприймає пропозицію тимчасового припинення вогню по всій лінії фронту, і США мають переконати Росію зробити це.
Україна готова зробити крок і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню по всій лінії фронту – Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічі делегацій США та України.

«Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії.

Більшу частину дня сьогодні тривала розмова, і розмова була хорошою – конструктивною, наші команди встигли обговорити багато деталей.

Наша позиція абсолютно чітка: Україна прагне миру від першої секунди війни, і ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше та надійно – так, щоб війни більше не було.

Нашою, українською пропозицією на цю зустріч з американцями були три речі: це тиша в небі – ракети, бомби та далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, тобто передусім – це звільнення полонених – наших військових та цивільних – і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію.

Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, я хочу подякувати Президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд.

І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту.

Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок, і Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це.

Тобто ми погоджуємось, і якщо «рускіє» погодяться – у той самий момент тиша запрацює.

Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими.

Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів усі аспекти для надійності миру й тривалого гарантування безпеки.

Україна готова до миру. Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в Росії. Настав час для повної правди» - зазначив Зеленський.

Автор: Наталя Мамченко

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Україна війна Володимир Зеленський

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Україна готова зробити крок і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню по всій лінії фронту – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський вказав, що Україна сприймає пропозицію тимчасового припинення вогню по всій лінії фронту, і США мають переконати Росію зробити це.

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