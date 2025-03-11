Наразі у питанні миру в Україні м'яч на боці РФ, — Марко Рубіо після зустрічі делегацій США та України

За словами Марка Рубіо, США передадуть РФ кількома каналами пропозиції про припинення вогню в Україні.

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Державний секретар США Марко Рубіо після переговорів з українською делегацією під час візиту до Джидди заявив, що тепер у питанні миру в Україні м'яч на боці РФ.

«Найближчими днями ми поговоримо з росіянами», - сказав він.

За його словами, США передадуть РФ кількома каналами пропозиції про припинення вогню в Україні та сподіваються на позитивну відповідь.

У свою чергу радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтца заявив, що Україна поділяє бачення президента США щодо миру.

«Сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме: припинити вогонь і розпочати негайні переговори, щоб покласти край цьому конфлікту в такий спосіб, щоб він був тривалим і стійким», — сказав Волц.

Раніше Офіс Президента України опублікував спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

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