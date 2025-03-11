Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню – спільна заява за результатами зустрічі делегацій

20:05, 11 березня 2025
Цей режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання РФ – спільна заява за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.
Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню – спільна заява за результатами зустрічі делегацій
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Президента України опублікував спільну заяву за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

Відповідно до неї Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню.

Нижче наводимо повний текст заяви.

Сьогодні у Джидді, Саудівська Аравія, за люб’язної гостинності Спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана Сполучені Штати та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні.

Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру.

Українська делегація вкотре висловила глибоку вдячність від імені українського народу Президенту Трампу, Конгресу США та народу Сполучених Штатів за те, що вони уможливили значущий прогрес на шляху до миру.

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру.

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.

Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню – спільна заява за результатами зустрічі делегацій

Цей режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання РФ – спільна заява за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

ВККС затвердить результати іспиту кандидатів в апеляційні суди з адміністративної спеціалізації 12 березня

Також будуть визначені результати практичного завдання 105 кандидатів на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Штрафи від ТЦК можна буде сплатити у Резерв+ – Катерина Черногоренко пояснила, коли запрацює новий сервіс від Міноборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, що після прийняття закону запрацює нова сервісна послуга, за якою можна буде заплатити штраф від ТЦК у застосунку Резерв+

Держспецзв’язку розширять повноваження – Рада готується прийняти закон

Держспецзв’язку буде надавати обов’язкові до виконання вимоги про усунення порушень законодавства щодо функціонування національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози, а також вживати заходів оперативного реагування шляхом надання обов’язкових до виконання вимог про реагування.

Дівчат треба зі школи готувати до захисту Батьківщини – радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор’єва

На думку радниці ЗСУ з гендерних питань, дівчат варто готувати до цього ще зі школи, зокрема проводити уроки тактичної медицини та вчити управляти дронами.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради