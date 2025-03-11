У Білому домі заявили, що зустріч США та України в Саудівській Аравії була позитивною

За словами Каролін Лівітт, новини, отримані під час зустрічі протягом дня, були позитивними.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 11 березня у Джидді проходять переговори між делегаціями України та США щодо шляхів досягнення миру.

Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт заявили, що зустріч США та України була позитивною. Про це вона сказала на брифінгу.

Коли Лівітт порушили питання про сьогоднішні переговори між офіційними особами США та України в Саудівській Аравії, вона зазначила, що новини, отримані під час зустрічі протягом дня, були позитивними.

Також вона додала, що зустріч офіційних осіб двох країн була «продуктивною».

Лівітт повідомила, що держсекретар США Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Уолц представлять оновлену інформацію невдовзі після зустрічі.

Як заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, зустріч з командою США почалася дуже конструктивно.

«Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру», - вказав він.

Додамо, радник Трампа з нацбезпеки заявив, що переговори з Україною «просуваються».

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