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Просуваємося – делегація США коротко прокоментувала переговори з Україною, відео

15:22, 11 березня 2025
Радник Трампа з нацбезпеки заявив, що переговори з Україною «просуваються».
Просуваємося – делегація США коротко прокоментувала переговори з Україною, відео
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Державного секретаря Марко Рубіо і радника з питань національної безпеки Майка Волтца зловили журналісти, коли вони проходили через вестибюль готелю Ritz-Carlton в Джидді, де проходять перемовини між делегаціями США і України. У відповідь на запитання про те, як пройшла зустріч, Волц відповів коротко: «Просуваємося».

Після чого Рубіо і Волц зайшли в ліфт.

Як заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, зустріч з командою США почалася дуже конструктивно.

«Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру», - вказав він.

Відео: Alex Marquardt / CNN

Як раніше повідомив  Андрій Єрмак 11 березня, українська делегація готується до переговорів з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії.

«Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами», - вказав Єрмак.

Як вказувала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію та назвав склад делегації, яка зустрінеться із представниками США.

У МЗС назвали порядок денний переговорів зі США та повідомили, чи будуть там росіяни.

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США Україна

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