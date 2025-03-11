Українська делегація готується до зустрічі з представниками США в Саудівській Аравії

Команда від України готується до зустрічі з представниками США.

Джерело фото: ОПУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 11 березня повідомив, що українська делегація готується до переговорів з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії.

«Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами», - вказав Єрмак.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію та назвав склад делегації, яка зустрінеться із представниками США.

У МЗС назвали порядок денний переговорів зі США та повідомили, чи будуть там росіяни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.