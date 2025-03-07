У МЗС назвали порядок денний переговорів зі США в Саудівській Аравії та повідомили, чи будуть там росіяни

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що обговорюватимуть українсько-американські відносини, а також питання досягнення миру.

Фото: МЗС України

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В Саудівській Аравії 11 березня відбудуться двосторонні українсько-американські переговори. В України немає інформації, що там планують бути росіяни, заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції.

"Порядок денний, думаю, для всіх зрозумілий - українсько-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток. Звісно, у центрі розмови про шлях до миру", - повідомив Тихий.

Що стосується росіян, Тихий сказав: "Нам нічого невідомо про те, що там мають бути росіяни. Ми такої жодної інформації не отримували".

Нагадаємо, що спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що перемовини між США та Україною відбудуться в Саудівській Аравії. За його словами, наразі тривають обговорення щодо проведення зустрічі в Ер-Ріяді або навіть Джидді, з огляду на важливість мирного процесу для України.

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