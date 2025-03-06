Стів Віткофф підтвердив, що перемовини між США та Україною відбудуться у Саудівській Аравії

Дискусії щодо міста тривають, проте, за словами спецпосланника США з питань України, це буде Саудівська Аравія.

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Спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що перемовини між США та Україною відбудуться в Саудівській Аравії. За його словами, наразі тривають обговорення щодо проведення зустрічі в Ер-Ріяді або навіть Джидді, з огляду на важливість мирного процесу для України, пише Sky News.

Віткофф, який відповідає за Близький Схід у адміністрації Трампа, назвав лист президента України Володимира Зеленського до Трампа після їхньої зустрічі в Білому домі «першим позитивним кроком». Він підкреслив, що Вашингтон активно працює над визначенням рамок для мирної угоди та початкового припинення вогню, що стане основою для подальших переговорів: «Зараз ми ведемо дискусії щодо координації зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть потенційно в Джидді».

«Місто трохи рухається, але це буде Саудівська Аравія», – додав Віткофф, вказавши на важливість цього етапу в міжнародних перемовинах.

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