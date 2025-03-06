Дискуссии относительно города продолжаются, однако, по словам спецпосланника США по вопросам Украины, это будет Саудовская Аравия.

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Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что переговоры между США и Украиной состоятся в Саудовской Аравии. По его словам, сейчас ведутся обсуждения о проведении встречи в Эр-Рияде или даже Джидде, учитывая важность мирного процесса для Украины, пишет Sky News.

Уиткофф, который отвечает за Ближний Восток в администрации Трампа, назвал письмо президента Украины Владимира Зеленского к Трампу после их встречи в Белом доме «первым позитивным шагом». Он подчеркнул, что Вашингтон активно работает над определением рамок для мирного соглашения и начального прекращения огня, что станет основой для дальнейших переговоров: «Сейчас мы ведем дискуссии по координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде».

«Город немного движется, но это будет Саудовская Аравия», - добавил Виткофф, указав на важность этого этапа в международных переговорах.

Напомним, что для установления перемирия нужно сделать начальные шаги. Об этом отметил Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта во время выступления на заседании Европейского совета.

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