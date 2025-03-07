В МИД назвали повестку дня переговоров с США в Саудовской Аравии и сообщили, будут ли там россияне

Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что будут обсуждать украинско-американские отношения, а также вопросы достижения мира.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Саудовской Аравии 11 марта состоятся двусторонние украино-американские переговоры. У Украины нет информации, что там планируют быть россияне, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции.

"Повестка дня, думаю, для всех понятна - украинско-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие. Конечно, в центре разговора о пути к миру", - сообщил Тихий.

Что касается россиян, Тихий сказал: "Нам ничего неизвестно о том, что там должны быть россияне. Мы такой информации не получали".

Напомним, что специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф подтвердил, что переговоры между США и Украиной состоятся в Саудовской Аравии. По его словам, сейчас продолжаются обсуждения проведения встречи в Эр-Рияде или даже Джидди, учитывая важность мирного процесса для Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.