Включают ли в расчетный период при исчислении зарплаты дни больничного из-за алкогольного опьянения

В Пенсионном фонде рассказали, как работодателю начислять зарплату и стаж, если пособие по больничному из-за алкогольного опьянения не предоставлялось.

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Работник получил бытовую травму. В больничном листе есть отметка «Алкогольное опьянение», поэтому пособие по временной нетрудоспособности не предоставлялось. После этого он проработал 2 месяца и заболел. Может ли страхователь исключить дни пребывания на предыдущем больничном при расчете оплаты нового листка нетрудоспособности? На этот вопрос ответили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Законодательством определен исчерпывающий перечень периодов, не отработанных по уважительным причинам, которые исключаются из расчетного периода при исчислении среднедневной заработной платы для назначения страховых выплат. В частности, к ним относится период временной нетрудоспособности (пункт 3 Порядка исчисления средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1266).

При этом пунктом 3 указанного Порядка для отнесения данного периода к уважительной причине не предусмотрена связь периода временной нетрудоспособности с фактом предоставления пособия по временной нетрудоспособности.

С учетом изложенного, календарные дни болезни, в отношении которых в листке нетрудоспособности есть отметка «Алкогольное опьянение», исключаются из расчетного периода независимо от того, что за этот период пособие по временной нетрудоспособности не предоставлялось.

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