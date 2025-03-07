Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Включают ли в расчетный период при исчислении зарплаты дни больничного из-за алкогольного опьянения

23:12, 7 марта 2025
В Пенсионном фонде рассказали, как работодателю начислять зарплату и стаж, если пособие по больничному из-за алкогольного опьянения не предоставлялось.
Включают ли в расчетный период при исчислении зарплаты дни больничного из-за алкогольного опьянения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работник получил бытовую травму. В больничном листе есть отметка «Алкогольное опьянение», поэтому пособие по временной нетрудоспособности не предоставлялось. После этого он проработал 2 месяца и заболел. Может ли страхователь исключить дни пребывания на предыдущем больничном при расчете оплаты нового листка нетрудоспособности? На этот вопрос ответили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Законодательством определен исчерпывающий перечень периодов, не отработанных по уважительным причинам, которые исключаются из расчетного периода при исчислении среднедневной заработной платы для назначения страховых выплат. В частности, к ним относится период временной нетрудоспособности (пункт 3 Порядка исчисления средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1266).

При этом пунктом 3 указанного Порядка для отнесения данного периода к уважительной причине не предусмотрена связь периода временной нетрудоспособности с фактом предоставления пособия по временной нетрудоспособности.

С учетом изложенного, календарные дни болезни, в отношении которых в листке нетрудоспособности есть отметка «Алкогольное опьянение», исключаются из расчетного периода независимо от того, что за этот период пособие по временной нетрудоспособности не предоставлялось.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата Пенсионный фонд ПФУ больничные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Достичь единства, стабильности и неизменности судебной практики невозможно – секретарь Большой Палаты ВС

В Большой Палате Верховного Суда сообщили, что бывают ошибочные правовые позиции, к тому же жизнь меняется.

Верховный Суд подтвердил правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов на правовую помощь при отсутствии почасового расчета и неуплаты гонорара на момент рассмотрения дела

Правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов истца на юридическую помощь при отсутствии почасового расчета и фактической неуплаты на момент рассмотрения дела – позиция Верховного Суда.

Отменят ли «вечные» аресты имущества в уголовных производствах без подозреваемых — рабочая группа комитета обсудила законопроект о гарантиях защиты бизнеса

В правоохранительном комитете Верховной Рады при участии НАБУ, САП, СБУ, БЭБ, ОГП и других представителей обсудили законопроект 12439 о гарантиях защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства.

Полицейским, прокурорам и главам местных госадминистраций будут доплачивать за знание английского языка

Надбавка в 10% к окладу заработает не сразу.

Стратегия развития системы правосудия готова на 99%, но есть важный нюанс – Офис Президента

В Офисе Президента пытаются согласовать положения Стратегии с евро интеграционными обязательствам Украины.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео