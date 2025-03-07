Полицейским, прокурорам и главам местных госадминистраций будут доплачивать за знание английского языка

Надбавка в 10% к окладу заработает не сразу.

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Кабмин на заседании 7 марта утвердил Порядок установления надбавки за владение английским языком некоторым категориям лиц. Документом определено установление надбавки за владение английским языком на уровне не ниже В2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR) в размере 10% должностного оклада:

• главам местных государственных администраций (заместителям)

• военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту

• полицейским (среднего и высшего состава)

• прокурорам

• руководителям государственных научных учреждений

• руководителям учреждений высшего образования

• работникам сферы образования и науки

• членам наблюдательного совета (совета директоров) государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству и некоторым другим категориям лиц.

Надбавка вступит в силу одновременно с вступлением в силу ч. 6 статьи 4 Закона «О применении английского языка в Украине», то есть после отмены или прекращения военного положения и будет действовать в течение 4-х лет.

Автор: Наталя Мамченко

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