Поліцейським, прокурорам та головам місцевих держадміністрацій будуть доплачувати за знання англійської мови

Надбавка у 10% до окладу запрацює не відразу.

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Кабмін на засіданні 7 березня затвердив Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб. Документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR) у розмірі 10% посадового окладу:

головам місцевих державних адміністрацій (заступникам)

військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом

поліцейським (середнього і вищого складу)

прокурорам

керівникам державних наукових установ

керівникам закладів вищої освіти

працівникам сфери освіти і науки

членам наглядової ради (ради директорів) державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі та деяким іншим категоріям осіб.

Надбавка набере чинності одночасно з набранням чинності ч. 6 статті 4 Закону «Про застосування англійської мови в Україні», тобто, після скасування чи припинення воєнного стану та діятиме протягом 4-х років.

Автор: Наталя Мамченко

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