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Поліцейським, прокурорам та головам місцевих держадміністрацій будуть доплачувати за знання англійської мови

13:58, 7 березня 2025
Надбавка у 10% до окладу запрацює не відразу.
Поліцейським, прокурорам та головам місцевих держадміністрацій будуть доплачувати за знання англійської мови
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Кабмін на засіданні 7 березня затвердив Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб. Документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR) у розмірі 10% посадового окладу:

  • головам місцевих державних адміністрацій (заступникам)
  • військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом
  • поліцейським (середнього і вищого складу)
  • прокурорам
  • керівникам державних наукових установ
  • керівникам закладів вищої освіти
  • працівникам сфери освіти і науки
  • членам наглядової ради (ради директорів) державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі та деяким іншим категоріям осіб.

Надбавка набере чинності одночасно з набранням чинності ч. 6 статті 4 Закону «Про застосування англійської мови в Україні», тобто, після скасування чи припинення воєнного стану та діятиме протягом 4-х років.

Автор: Наталя Мамченко

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