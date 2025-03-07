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У Рівному затримали жінку, яка готувала теракт біля будівлі ТЦК

14:06, 7 березня 2025
Фігурантка повинна була залишити вибухівку поблизу ТЦК, коли на його території мала перебувати максимальна кількість громадян.
У Рівному затримали жінку, яка готувала теракт біля будівлі ТЦК
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У Рівному затримали жінку, яка планувала підірвати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, жителька Вінниччини в одному з Telegram-каналів відгукнулася на пропозицію швидкого заробітку.

Представник російської спецслужби запропонував грошову винагороду за те, щоб вона занесла пакунок із вибухівкою до Рівненського ТЦК.

Для виконання завдання жінка приїхала до Рівного та провела розвідку приміщення ТЦК.

За матеріалами справи, фігурантка повинна була залишити вибухівку поблизу військового об’єкта, коли на його території мала перебувати максимальна кількість громадян.

Як свідчить наявна інформація, російська спецслужба планувала підірвати СВП разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як «зайвого» свідка.

«На наступний день вона забрала в обумовленому з представником РФ місці саморобний вибуховий пристрій, привела його в бойову готовність та намагалася доставити громадським транспортом до замовленого приміщення. Активувати вибухівку мав представник спецслужб РФ дзвінком на мобільний телефон, який був приєднаний до пристрою», — зазначили в ОГП.

Довести злочин до кінця підозрюваній завадили працівники СБУ.

Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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СБУ теракт Рівне ТЦК

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