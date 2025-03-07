В Ровно задержали женщину, которая готовила теракт возле здания ТЦК

Фигурантка должна была оставить взрывчатку возле ТЦК, когда на его территории должно было находиться максимальное количество граждан.

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В Ровно задержали женщину, которая планировала подорвать территориальный центр комплектования и социальной поддержки по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора.

По данным следствия, жительница Винницкой области откликнулась в одном из Telegram-каналов на предложение быстрого заработка.

Представитель российской спецслужбы предложил денежное вознаграждение за то, чтобы она принесла пакет со взрывчаткой в Ровенский ТЦК.

Для выполнения задания женщина приехала в Ровно и провела разведку помещения ТЦК.

По материалам дела, фигурантка должна была оставить взрывчатку вблизи военного объекта, когда на его территории должно было находиться максимальное количество граждан.

Как свидетельствует информация, российская спецслужба планировала подорвать СВУ вместе с террористкой, чтобы ликвидировать ее, как «лишнего» свидетеля.

«На следующий день она забрала в оговоренном с представителем РФ месте самодельное взрывное устройство, привела его в боевую готовность и попыталась доставить общественным транспортом в указанное помещение. Активировать взрывчатку должен был представитель спецслужб РФ звонком на мобильный телефон, который был подключен к устройству», — сообщили в ОГП.

Довести преступление до конца подозреваемой помешали сотрудники СБУ.

В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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