Принудительное отчуждение объектов права частной собственности может применяться только в исключительных случаях — Минюст.

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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъясняет, как получить компенсацию в случае принудительного отчуждения имущества и при каких условиях это возможно.

Статья 41 Конституции Украины устанавливает, что никто не может быть незаконно лишен права собственности, а право частной собственности является неприкосновенным. Однако в условиях военного положения могут возникать ситуации, когда государство вынуждено временно или окончательно изымать имущество у юридических и физических лиц для обеспечения обороны.

Правовой основой принудительного отчуждения или изъятия имущества является Закон Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" № 4765-VI от 17.05.2012 (с изменениями), другие законы Украины и указ Президента Украины о введении военного положения.

Принудительное отчуждение объектов частной собственности может применяться только в исключительных случаях, по мотивам общественной необходимости, на основании и в порядке, установленном законом. Важно отметить, что за такое имущество предусмотрена компенсация, которая выплачивается заранее или после отчуждения. Это позволяет сбалансировать интересы государства и граждан, которые, хотя и временно лишаются собственности, получают материальное возмещение.

Принудительное отчуждение или изъятие имущества в условиях военного положения осуществляется по решению военного командования, согласованному с органом военного управления, определенным Министерством обороны, областной, районной, Киевской городской государственной администрацией или исполнительным органом соответствующего местного совета. Если речь идет о территориях, где ведутся активные боевые действия, решение о принудительном изъятии принимается без дополнительных согласований.

Закон определяет три основных способа принудительного отчуждения или изъятия имущества:

с предварительным полным возмещением его стоимости;

с последующим полным возмещением в случае невозможности предварительного;

изъятие без компенсации (для государственных предприятий).

На возмещение стоимости имущества (компенсацию) в случае его принудительного отчуждения в условиях правового режима военного положения имеют право юридические лица коммунальной и частной формы собственности, а также физические лица, у которых были изъяты здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество для нужд государства. Соответственно, их правопреемники и наследники также могут претендовать на компенсацию.

Предварительное полное возмещение стоимости принудительно отчужденного имущества осуществляется на основании документа, содержащего заключение о стоимости имущества на дату его оценки, проведенной в связи с принятием решения о его принудительном отчуждении.

Бывший владелец или уполномоченное им лицо для получения последующей полной компенсации за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения может обратиться после отмены военного положения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту отчуждения имущества с заявлением, к которому прилагаются акт и документ, содержащий заключение о стоимости имущества.

Споры, связанные с возмещением стоимости принудительно отчужденного имущества, решаются в судебном порядке.

Документальное оформление принудительного отчуждения имущества является обязательным. Для этого составляется акт, в котором указываются сведения о владельце, описание имущества и сумма компенсации.

Оценка отчужденного имущества проводится в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности. Если привлечение независимых оценщиков невозможно, эту процедуру осуществляют органы государственной власти или местного самоуправления по согласованию с владельцем. В случае его отказа или отсутствия такие органы могут провести оценку самостоятельно.

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