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Перенесут выходной на 10 марта после Международного женского дня

08:16, 8 марта 2025
В 2025 году выходной после 8 марта не будет переноситься из-за военного положения.
Перенесут выходной на 10 марта после Международного женского дня
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В 2025 году Международный женский день, который является государственным праздником и отмечается 8 марта, выпадает на субботу. В Государственной службе Украины по вопросам труда разъяснили, будет ли выходной перенесен на 10 марта.

Согласно статье 67 Кодекса законов о труде Украины, в случае если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, выходной переносится на следующий день после праздничного или нерабочего. Однако это действует в мирное время. В соответствии со статьей 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения данная норма не применяется.

Таким образом, дополнительного выходного 10 марта не будет.

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