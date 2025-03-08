Чи перенесуть вихідний на 10 березня після Міжнародного жіночого дня

У 2025 році вихідний після 8 березня не переноситиметься через воєнний стан.

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В 2025 році Міжнародний жіночий день, який є державним святом і відзначається 8 березня, припадає на суботу. У Держпраці роз’яснили, чи буде вихідний переноситися на 10 березня.

Відповідно до статті 67 Кодексу законів про працю України, в тому випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним, вихідний переноситься на наступний день після святкового або неробочого. Але це в мирний час. Згідно зі статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», у період дії воєнного стану згадана норма не застосовується.

Отже, додаткового вихідного 10 березня не буде.

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