Суд призначив жінці іспитовий строк за крадіжку банківської картки та зняття коштів

Жінку судили за двома статтями.

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Карлівським районним судом Полтавської області було засуджено 50-ти річну мешканку Полтавщини за фактом викрадення банківської картки та зняття з цієї карти готівки. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зокрема, судом було з’ясовано, що жінка, в кінці жовтня 2024 року, перебуваючи вдома у свого знайомого, викрала належну йому банківську карту з кодом доступу до неї, та в подальшому зняла з цієї картки готівкові кошти, якими розпорядилася на власний розсуд.

Як наслідок, вказану громадянку було визнано винною за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, тобто в таємному викраденні чужого майна в умовах воєнного стану та за частиною 1 статті 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України, тобто у викраденні офіційних документів, вчиненому з корисливих мотивів. В підсумку засуджена отримала 5 років позбавлення волі умовно.

Жінці призначили рік випробування. Протягом цього часу вона має виконувати всі покладені на неї обов’язки та не вчиняти інших кримінальних правопорушень. Якщо ж ці умови будуть не виконані – випробувальний строк скасують і засудженій доведеться реально відбувати призначене покарання.

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