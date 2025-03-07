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Суд назначил женщине испытательный срок за кражу банковской карты и снятие средств

17:06, 7 марта 2025
Женщину судили по двум статьям.
Суд назначил женщине испытательный срок за кражу банковской карты и снятие средств
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Карловским районным судом Полтавской области была осуждена 50-летняя жительница Полтавщины по факту похищения банковской карты и снятия с этой карты наличных. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, судом было установлено, что женщина, в конце октября 2024 года, находясь дома у своего знакомого, похитила принадлежащую ему банковскую карту с кодом доступа к ней, и в дальнейшем сняла с этой карты наличные средства, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Как следствие, указанная гражданка была признана виновной по части 4 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, то есть в тайном похищении чужого имущества в условиях военного положения и по части 1 статьи 357 (Похищение, присвоение, вымогание инального кодекса Украины, то есть в похищении официальных документов, совершенном по корыстным мотивам. В итоге осужденная получила 5 лет лишения свободы условно.

Женщине назначили год испытания. В течение этого времени она должна выполнять все возложенные на нее обязанности и не совершать других уголовных правонарушений. Если же эти условия будут не выполнены – испытательный срок будет отменен и осужденной придется реально отбывать назначенное наказание.

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