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Требует ли дополнительной квалификации небрежное хранение оружия, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений — постановление КУС ВС

13:48, 7 марта 2025
Обвиняемый попытался забрать у потерпевшего оружие, в результате чего произошел внезапный выстрел, от которого потерпевший скончался.
Требует ли дополнительной квалификации небрежное хранение оружия, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений — постановление КУС ВС
Фото: depositphotos.com
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Небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов, которое привело к причинению неосторожных тяжких телесных повреждений, полностью охватывается ст. 264 УК Украины и не требует дополнительной квалификации по ст. 128 этого Кодекса. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела от 14 января 2025 года № 362/5056/13-к (производство № 51-3142км24).

В данном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили владельца охотничьего ружья по статьям 128, 264 УК Украины, поскольку он нарушил условия хранения оружия и боеприпасов к нему, что привело к свободному доступу потерпевшего к указанному оружию. Потерпевший взял ружье, чтобы пострелять. Обвиняемый попытался забрать оружие, в результате чего произошел внезапный выстрел. От огнестрельного ранения потерпевший скончался.

В кассационной жалобе осужденный утверждает о необоснованной квалификации его действий по ст. 128 УК Украины, поскольку эта статья охватывается диспозицией ст. 264 УК Украины.

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций в части осуждения обвиняемого по ст. 128 УК Украины и закрыл уголовное производство в этой части. В обоснование такого вывода КУС ВС отметил, что обязательным признаком объективной стороны уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 264 УК Украины, за которое осужден владелец ружья, являются последствия в виде гибели человека или другие тяжкие последствия. Таким образом, последствие в виде неосторожных тяжких телесных повреждений является другим тяжким последствием как обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 264 УК Украины.

Уголовная наказуемость деяния обвиняемого заключается в том, что из-за нарушения им условий хранения охотничьего ружья и боеприпасов к нему потерпевший получил свободный доступ к заряженному ружью и впоследствии в результате выстрела получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался.

С учетом изложенного указания судов предыдущих инстанций на квалификацию и осуждение владельца ружья по ст. 128 УК Украины подлежат исключению из приговора местного суда и постановления апелляционного суда.

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