Кабмин разрешил выезд за границу еще некоторым категориям мужчин

Пересечь границу могут те, кто имеют отсрочку и потеряли близких родственников во время боевых действий, а также члены семей Героев Украины.

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Кабинет министров расширил перечень лиц, которые могут выезжать за границу. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на правительственное постановление.

Таким образом, правительство разрешило выезд за границу еще некоторым категориям мужчин.

В частности, теперь имеют право пересечь границу:

те, кто имеют отсрочку и чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родные (сводные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родные (сводные) брат или сестра), которым посмертно присвоено звание Героя Украины.

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил выезд военнообязанных журналистов и артистов за границу по приглашению иностранных организаций.

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