Кабмин разрешил выезд за границу еще некоторым категориям мужчин

Кабинет министров расширил перечень лиц, которые могут выезжать за границу. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на правительственное постановление.
Таким образом, правительство разрешило выезд за границу еще некоторым категориям мужчин.
В частности, теперь имеют право пересечь границу:
Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил выезд военнообязанных журналистов и артистов за границу по приглашению иностранных организаций.
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