Кабмін дозволив виїзд за кордон ще деяким категоріям чоловіків

Кабінет міністрів розширив перелік осіб, які можуть виїжджати за кордон. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко із посиланням на урядову постанову.
Таким чином уряд дозволив виїзд за кордон ще деяким категоріям чоловіків.
Зокрема, тепер мають право перетнути кордон:
Раніше повідомлялося, що Кабмін дозволив виїзд військовозобов’язаних журналістів та артистів за кордон на запрошення іноземних організацій.
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