Кабмін дозволив виїзд за кордон ще деяким категоріям чоловіків

Перетнути кордон можуть ті, хто мають відстрочку і втратили близьких родичів під час бойових дій, а також члени сімей Героїв України.

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Кабінет міністрів розширив перелік осіб, які можуть виїжджати за кордон. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко із посиланням на урядову постанову.

Таким чином уряд дозволив виїзд за кордон ще деяким категоріям чоловіків.

Зокрема, тепер мають право перетнути кордон:

ті, хто мають відстрочку і чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час бойових дій;

члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні (неповнорідні) брат або сестра), яким посмертно вручили звання Герой України.

Раніше повідомлялося, що Кабмін дозволив виїзд військовозобов’язаних журналістів та артистів за кордон на запрошення іноземних організацій.

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