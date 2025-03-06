Кабмін дозволив виїзд військовозобов’язаних журналістів та артистів за кордон на запрошення іноземних організацій

Військовозобов’язані журналісти та артисти зможуть перебувати за кордоном до 90 днів на запрошення іноземної організації чи за наявності листа Українського інституту національної пам’яті – зміни до правил перетину кордону.

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Військовозобов’язані чоловіки, які працюють у медіа, митці, артисти зможуть виїжджати за кордон на підставі запрошень іноземних організацій. Також ініціативу стосовно виїзду за кордон таких осіб зможе подати Український інститут національної пам’яті. Відповідні зміни Кабмін вніс до Правил перетинання державного кордону постановою №244.

Зміни активно підтримували комітети парламенту, які очолюють Микита Потураєв та Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо, що нещодавно Мінкульт (МКСК) призупинив видачу листів сприяння на виїзд митцям та журналістам, бо, за даними депутатів, за 2024 рік назад до України не повернулося близько 600 осіб, які виїхали за такими листами.

Виїзд культурних діячів

Отже, за новими правилам, які встановив Кабмін, за кордон можуть виїхати чоловіки віком від 18 до 60 років з метою провадження діяльності у сфері культури, які:

є ФОП, які провадять незалежну професійну діяльність у сфері культури або професійну кінематографічну діяльність

перебувають у трудових відносинах із закладами, підприємствами, установами, організаціями сфери культури, закладами освіти сфери культури, підприємствами, установами, організаціями, що провадять діяльність у сфері кінематографії, які визначені критично важливими.

Підтвердними документами для перетинання державного кордону на виїзд є:

лист Мінкульту до Адміністрації Держприкордонслужби щодо участі таких осіб у заході за кордоном;

запрошення іноземної організації для участі таких осіб у заході;

військово-обліковий документ з відповідними відмітками ТЦК або військово-обліковий документ у Резерв+.

Лист Мінкульту може бути наданий на підставі звернення:

Держмистецтв

Українського інституту національної пам’яті

Держкіно

обласних, Київської міської військових адміністрацій.

ФОП, які провадять незалежну професійну діяльність у сфері культури, додатково надають витяг з Єдиного державного реєстру, а також матеріали, що підтверджують провадження такої діяльності протягом останніх 3 років.

За наявності технічної можливості документи отримуються в порядку електронної інформаційної взаємодії.

Лист МКСК не надається до Адміністрації Держприкордонслужби у разі виявлення серед організаторів осіб, які є представниками РФ, або у разі, коли така участь передбачає співпрацю з метою створення спільного культурного продукту.

Максимальний строк перебування за кордоном відповідно до листа МКСК становить не більше 60 днів з дня перетинання державного кордону.

Але строк безперервного перебування за кордоном може бути збільшений до 30 днів, якщо такі особи братимуть участь в іншому заході, дата проведення якого починається протягом 10 робочих днів з дати завершення погодженого 60-денного періоду перебування за кордоном.

Погодження продовження діяльності за кордоном осіб здійснюється МКСК за зверненням Українського інституту національної пам’яті, Держмистецтв, Держкіно або обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Стосовно виїзду медійників

Кабмін передбачив, що пропуск через кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, що провадять професійну діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері, здійснюється за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності у них підтвердних документів.

Якщо такі особи перебувають у трудових відносинах, пропуск здійснюється у випадку, якщо підприємство, установу, організацію визначено критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Підтвердними документами для перетинання є:

лист МКСК або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо участі таких осіб у заході

запрошення іноземної організації для участі таких осіб у заході з перекладом українською мовою

паспорт громадянина України для виїзду за кордон

військово-обліковий документ з відповідними відмітками ТЦК або військово-обліковий документ в Резерв+.

Лист надається:

Мінкультом— у разі перетинання особами, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами та організаціями:

що належать до сфери управління МКСК;

що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, а також стосовно яких Держкомтелерадіо безпосередньо виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі, — на підставі звернення Держкомтелерадіо до МКСК;

що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, а також юридичними особами або фізичними особами — підприємцями, які провадять діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері за адресою зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування), — на підставі звернення обласних, Київської міської військових адміністрацій до МКСК;

Мінцифри — у разі участі у заходах, пов’язаних із забезпеченням функціонування мультимедійної платформи «UNITED 24» («UNITED 24 MEDIA»).

Лист Мінкульту або Мінцифри, а також звернення Держкомтелерадіо або обласних, Київської міської військових адміністрацій до МКСК надається на підставі:

звернення юридичної особи чи ФОП, з обґрунтуванням необхідності участі у запланованих міжнародних заходах, які спрямовані на популяризацію та формування позитивного іміджу України у світових інформаційних ресурсах та національних інформаційних ресурсах іноземних держав, що сприятиме захисту її політичних, економічних та соціально-культурних інтересів, зміцненню національної безпеки та відновленню територіальної цілісності України.

запрошення іноземної організації з перекладом українською мовою та/або акредитації та/або опису заходу, в якому планується взяти участь;

редакційного завдання та/або наказу на відрядження з основного місця роботи;

написаного власноруч особистого зобов’язання кожної особи щодо усвідомлення відповідальності перед Українським народом у воєнний час та обов’язку повернутися в Україну у зазначені строки;

документів, що підтверджують трудові, господарські або цивільно-правові відносини з відповідним суб’єктом у сфері стратегічних комунікацій, медіа та/або інформаційній сфері.

Лист МКСК або Мінцифри не надається до Держприкордонслужби зокрема у разі виявлення серед організаторів осіб, які є представниками РФ, або у разі, коли така участь передбачає співпрацю з метою створення або виробництва спільного продукту.

Строк тимчасового перебування за кордоном відповідно до листів МКСК або Мінцифри становить не більше 60 днів з дня перетинання кордону.

Втім, строк безперервного перебування за кордоном може бути збільшений до 30 днів у випадках, пов’язаних з форс-мажорними обставинами або з проведенням знакових для України міжнародних подій.

МКСК або Мінцифри листом інформує Держприкордонслужбу про участь у заходах за кордоном або погодження продовження безперервного перебування за кордоном.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», апарат Верховної Ради відмовився надати інформацію стосовно офіційних візитів за кордон голови Комітету ВР з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, пославшись на те, що це службова інформація.

Автор: Наталя Мамченко

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