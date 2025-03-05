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У Верховній Раді повідомили, що інформація про кількість та результати закордонних візитів народних депутатів не підлягає розкриттю

08:25, 5 березня 2025
«Це службова інформація» – так відповіли у апараті Верховної Ради на запит стосовно кількості та джерел фінансування офіційних закордонних візитів голови комітету зі свободи слова Ярослава Юрчишина до Брюсселю, Відня та інших місць.
У Верховній Раді повідомили, що інформація про кількість та результати закордонних візитів народних депутатів не підлягає розкриттю
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Інформація стосовно кількості офіційних візитів народних депутатів за кордон, їх мети та результатів є інформацією з обмеженим доступом, яка не підлягає розкриттю на запит про публічну інформацію. Таку відповідь надав апарат Верховної Ради України на запит «Судово-юридичної газети».

«Відомості щодо службових відряджень народних депутатів України під час дії особливого періоду віднесені до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Верховній Раді України, органах Верховної Ради України та Апараті Верховної Ради України, тому не можуть бути надані відповідно до пункту 2 частини першої статті 22 Закону» – зазначили у апараті українського парламенту.

Там додали, що «в умовах дії воєнного стану поширення інформації про діяльність Верховної Ради України, її органів та народних депутатів України було обмежено, зважаючи на необхідність забезпечення національної безпеки України, її територіальної цілісності та громадського порядку. Це також стосується й запитуваної Вами інформації».

Як вказано у відповіді, «обмеження такої інформації є пропорційним заходом для захисту інтересів національної безпеки України на противагу суспільному інтересу, який може виникнути у громадськості. Істотна шкода від поширення такої інформації, завдана інтересам національної безпеки, значно переважатиме суспільний інтерес в її отриманні».

Зазначимо, що у запиті «Судово-юридична газета» ставила питання стосовно джерел фінансування закордонних візитів голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина.

Справа у тому, що Ярослав Юрчишин регулярно сам повідомляє у соціальних мережах про візити за кордон і має досить насичений графік відряджень.

Так, у лютому 2025 року він повідомив, що був у відрядженні у Відні, наприкінці січня 2025 року мав «два насичених дні в Брюсселі», зустрічався з представниками European Endowment For Democracy (EED), у листопаді 2024 вів спостереженням за виборами у США в містечку Аппер-Мальборо в Меріленді тощо.

Однак у Апараті Верховної Ради зауважили, що інформація про офіційні візити не підлягає розкриттю, як і джерела фінансування таких візитів депутата за кордон, зокрема, на забезпечення транспортних видатків та проживання.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація стосовно використання бюджетних коштів, у тому числі, на відрядження народних депутатів, не може бути обмежена.

Раніше Ярослав Юрчишин повідомив про проблеми у проведенні круглих столів та інших заходів через призупинку фінансування програми USAID «Рада: наступне покоління», загальна вартість якої складала 25 млн доларів США. Він констатував, що тепер доведеться шукати інші ресурси для проведення таких заходів.

Додамо, що відповідне доповнення про те, що відомості щодо службових відряджень народних депутатів України (крім членів постійних делегацій) під час дії особливого періоду, становлять службову інформацію, було внесене відносно нещодавно – розпорядженням голови Верховної Ради №871 від 13 липня 2023 року.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України депутат перетин кордону

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У Верховній Раді повідомили, що інформація про кількість та результати закордонних візитів народних депутатів не підлягає розкриттю

«Це службова інформація» – так відповіли у апараті Верховної Ради на запит стосовно кількості та джерел фінансування офіційних закордонних візитів голови комітету зі свободи слова Ярослава Юрчишина до Брюсселю, Відня та інших місць.

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