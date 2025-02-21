Через зупинку програми USAID вартістю $25 млн у комітетів Верховної Ради виникнуть труднощі з тим, як розповідати про результати роботи

За словами Ярослава Юрчишина, тепер реалізація його законопроекту без фінансування донорів під питанням, бо немає ресурсу.

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Через зупинку фінансування за програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «РАДА: наступне покоління» Верховній Раді України буде складніше проводити круглі столи, а комітети можуть зіткнутися з проблемою реалізації законопроекту авторства Ярослава Юрчишина. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин під час заходу в Укрінформ.

Загальна вартість цієї програми, за даними Кабінету Міністрів, складала 25 млн доларів США.

«Скорочення проектів співпраці вплинуло на Верховну Раду. Можу говорити конкретно про наш Комітет. Ми мали співпрацю з програмою USAID «РАДА: наступне покоління» у проведенні круглих столів. Відповідно, тепер це потрібно буде робити нашими внутрішніми силами», зазначив Юрчишин. Депутат назвав зупинку фінансування USAID «викликом», бо для того, щоб «провести хороший круглий стіл потрібен ресурс, і не лише часовий». Нагадаємо, що одним з масштабних круглих столів, які проводилися за підтримки цієї програми «РАДА: наступне покоління», співорганізатором якого виступила ГО «Інтерньюз-Україна», став круглий стіл про заборону в Україні соцмережі Telegram, після якого у Раді з’явився відповідний законопроект.

Відповідно до плану закупівлі за програмою USAID «РАДА: наступне покоління» за підписом виконавчої директорки ГО «Інтерньюз-Україна» (яке виступало співвиконавцем цієї програми), з 25 млн доларів на придбання товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги можна було використати 19,28 млн доларів США.

З них – 8,82 млн доларів США на такі послуги:

Оренда офісу, ріелторські послуги

Комунальні послуги

Засоби зв’язку

Інформаційно-консультативні послуги

Юридичні послуги

Послуги дизайну

Послуги інформаційних агентств

Соціологічні дослідження тощо.

Ще 3,65 млн доларів мало піти на:

Розміщення та проживання в готелі

Харчування

Оренда приміщень для семінару/конференції

Роздаткові матеріали тощо.

Також ще 1,95 млн доларів США було передбачено на

Авіа та інші квитки

Трансфер та візи

Проживання/витрати на готель

Крім того, 4,63 млн доларів передбачили на обладнання, меблі для офісу, ПО, поліграфію тощо.

В межах коштів субпідрядниками були визначені «Києво-Могилянська академія» з сумою в 1 млн доларів та Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам із сумою 705,4 тисяч доларів.

Повний план закупівлі наводимо нижче.

Юрчишин також вказав, що через зупинку фінансування від USAID тепер під питанням – реалізація його законопроекту №11321, який, за його словами, підпише Президент Володимир Зеленський (Юрчишин вказав, що питання вже навіть «не якщо підпише», а «коли підпише Президент»).

Нагадаємо, що цим законопроектом авторства Юрчишина медіа дається три дні на вирішення питання про видалення коментарів читачів з моменту отримання ухвали суду. Крім того, прийнятий законопроект передбачає, що комітети Ради будуть транслювати відкриті засідання, але під час воєнного стану – за умови згоди на це депутатів, і розміщувати відеозаписи засідань.

Втім, судячи зі слів Юрчишина, тепер виникає питання стосовно доцільності підписання закону, який неможливо буде виконати у частині нових обов’язків для Верховної Ради щодо більшої відкритості. Тобто, фактично його можна буде виконати у частині нових зобов’язань для медіа щодо видалення коментарів читачів, а що ж стосується виконання його комітетами Верховної Ради – то тут без фінансування USAID буде складно.

«Скорочення допомоги в рамках цієї програми ставить під питання втілення законопроекту 11321. Коли закон буде підписаний, у нас можуть виникнути питання в його забезпеченні. Бо те, що комітети не викладають у себе матеріали на сайті, часто пов’язано з об’ємом, який сайт може витримати. Це треба докупляти пам’ять і ресурси. Ми тут в ситуації, коли можна напрягтися і зробити, або знайти пояснення, чому не вдається це зробити. Знаючи тактику, скоріш за все, буде другий сценарій. Вже була нараді в апараті, де представники комітетів, апаратів висловлювалися, що ресурсу немає» – підкреслив Юрчишин.

Слід зазначити, що це далеко не єдина програма, в рамках якої отримували фінансування комітети чи апарат Верховної Ради.

Наприклад, USAID, за даними Кабміну, також фінансував програму 5093 «Місцеве спостереження за виборами та політичними процесами» загальною вартістю 8 млн доларів США, де бенефіціаром виступав Комітет ВР з питань організації державної влади. Залишається ще низка програм європейських партнерів, за якими, вочевидь, фінансування продовжиться.

Нижче наводимо план закупівлі.

Автор: Наталя Мамченко

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