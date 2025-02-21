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Из-за остановки программы USAID стоимостью $25 млн у комитетов Верховной Рады возникнут сложности с тем, как рассказывать о результатах работы

08:00, 21 февраля 2025
По словам Ярослава Юрчишина, теперь реализация его законопроекта без финансирования доноров под вопросом, потому что нет ресурса.
Из-за остановки программы USAID стоимостью $25 млн у комитетов Верховной Рады возникнут сложности с тем, как рассказывать о результатах работы
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Из-за остановки финансирования по программе Агентства США по международному развитию (USAID) «РАДА: следующее поколение» Верховной Раде Украины будет сложнее проводить круглые столы, а комитеты могут столкнуться с проблемой реализации законопроекта авторства Ярослава Юрчишина. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин во время мероприятия в Укринформ.

Общая стоимость этой программы, по данным Кабинета Министров, составляла 25 млн долларов США.

«Сокращение проектов сотрудничества повлияло на Верховную Раду. Могу говорить конкретно о нашем Комитете. У нас было сотрудничество с программой USAID «РАДА: следующее поколение» в проведении круглых столов. Соответственно, теперь это нужно будет делать нашими внутренними силами», – отметил Юрчишин. Депутат назвал остановку финансирования USAID «вызовом», потому что для того, чтобы «провести хороший круглый стол, нужен ресурс, и не только временный». Напомним, что одним из масштабных круглых столов, проводившихся при поддержке этой программы «РАДА: следующее поколение», соорганизатором которого выступила ОО «Интерньюз-Украина», стал круглый стол о запрете в Украине соцсети Telegram, после которого в Раде появился соответствующий законопроект.

Согласно плану закупки по программе USAID «РАДА: следующее поколение» за подписью исполнительного директора ОО «Интерньюз-Украина» (выступавшего соисполнителем этой программы), из 25 млн долларов на приобретение товаров, работ и услуг за средства международной технической помощи можно было использовать 19,28 млн долларов США.

Из них – 8,82 млн долларов США на следующие услуги:

  • Аренда офиса, риэлторские услуги
  • Коммунальные услуги
  • Средства связи
  • Информационно-консультативные услуги
  • Юридические услуги
  • Услуги дизайна
  • Услуги информационных агентств
  • Социологические исследования и т.д.

Еще 3,65 млн долларов должно было пойти на:

  • Размещение и проживание в отеле
  • Питание
  • Аренда помещений для семинара/конференции
  • Раздаточные материалы и т.п.

Также еще 1,95 млн долларов США было предусмотрено на

  • Авиа и другие билеты
  • Трансфер и визы
  • Проживание/затраты на отель

Кроме того, 4,63 млн долларов предусмотрено на оборудование, мебель для офиса, ПО, полиграфию и т.д.

В рамках средств субподрядчиками были определены «Киево-Могилянская академия» с суммой в 1 млн долларов и Международный институт демократии и содействие выборам с суммой 705,4 тысяч долларов.

Полный план закупки приводим ниже.

Юрчишин также указал, что из-за остановки финансирования от USAID теперь под вопросом также – реализация его законопроекта №11321, который, по его словам, подпишет Президент Владимир Зеленский (Юрчишин указал, что вопрос уже даже «не если подпишет», а «когда подпишет Президент»).

Напомним, что этим законопроектом авторства Юрчишина медиа дается три дня на решение вопроса об удалении комментариев читателей с момента получения определения суда. Кроме того, принятый законопроект предусматривает, что комитеты Рады будут транслировать открытые заседания, но во время военного положения – при условии согласия на это депутатов, и размещать видеозаписи заседаний.

Впрочем, судя по словам Юрчишина, теперь возникает вопрос о целесообразности подписания закона, который невозможно будет выполнить в части новых обязанностей для Верховной Рады по большей открытости. То есть фактически его можно будет выполнить в части новых обязательств для медиа по удалению комментариев читателей, а что касается выполнения его комитетами Верховной Рады – то здесь без финансирования USAID будет сложно.

«Сокращение помощи в рамках этой программы ставит под вопрос воплощение законопроекта 11321. Когда закон будет подписан, у нас могут возникнуть вопросы в его обеспечении. Поскольку то, что комитеты не выкладывают у себя материалы на сайте, часто связано с объемом, который сайт может выдержать. Это нужно докупать память и ресурсы. Мы здесь в ситуации, когда можно напрячься и сделать или найти объяснение, почему не удается это сделать. Зная тактику, вероятно, будет второй сценарий. Уже было совещание в аппарате, где представители комитетов, аппаратов высказывались, что ресурса нет» – подчеркнул Юрчишин.

Следует отметить, что это далеко не единственная программа, в рамках которой получали финансирование комитеты или аппараты Верховной Рады.

Например, USAID, по данным Кабмина, также финансировал программу 5093 «Местное наблюдение за выборами и политическими процессами» общей стоимостью 8 млн долларов США, где бенефициаром выступал Комитет ВР по вопросам государственной власти. Остается еще ряд программ европейских партнеров, по которым, очевидно, финансирование продолжится.

Ниже приводим план закупки.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины USAID

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