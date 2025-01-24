Закон об удалении медиа комментариев читателей в соцсетях через 3 дня после получения определения суда об открытии производства для предотвращения ответственности направлен на подпись Президенту

Принятый закон об установлении времени в 3 дня после получения определения суда об открытии производства для удаления медиа комментариев читателей, которые могут оскорблять, иметь характер клеветы или сами по себе нарушать закон, Верховная Рада направила на подпись Президенту.

Парламент направил на подпись Президенту принятый 14 января в целом в качестве закона законопроект 11321, по которому устанавливается время в 3 дня для удаления медиа комментария читателя в случае получения определения суда об открытии производства.

С текстом внесенных в ч. 4 статьи 117 Закона о медиа изменений в подписанной спикером парламента редакции можно ознакомиться в карточке законопроекта.

«В статье 117 Закона Украины «О медиа» часть четвертую дополнить словами «или определения об открытии соответствующего производства судом» – отмечено в изменениях.

Таким образом, после подписания и вступления в силу настоящего закона ч. 4 статьи 117 будет звучать следующим образом:

«Субъекты в сфере онлайн-медиа освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации, а также информации, запрещение распространения которой предусмотрено статьями 36, 42 и 119 настоящего Закона, если такая информация была распространена пользователями в разделах для комментирования или размещения пользовательских публикаций на веб -сайте или веб-странице такого медиа, при условии что субъект в сфере онлайн-медиа ограничил доступ к такой информации в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета или определения об открытии соответствующего производства судом».

Напомним, ранее инициатор этого законопроекта, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отмечал, что изменения, внесенные законопроектом в статью 117 закона о медиа, предполагают, что «СМИ может или удалить комментарий в течение 3 дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности или, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде».

Институт массовой информации, по словам председателя Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослава Юрчишина, помогал в разработке законопроекта 11321 и его адвокации.

Как ранее объяснили в Институте массовой информации, в своих разъяснениях к ныне действующей норме «с юридической точки зрения любой руководитель, редактор медиа или даже владелец публичного аккаунта в соцсети имеют больше общего с Павлом Дуровым, чем они себе представляют. лица могут врасплох оказаться гражданскими ответчиками или, в худшем случае, фигурантами в уголовном производстве в связи с противоправными действиями пользователей их ресурсов».

«Все эти лица могут неожиданно оказаться гражданскими ответчиками или, в худшем случае, фигурантами в уголовном производстве в связи с противоправными действиями пользователей их ресурсов.

Дело в том, что закон требует, чтобы распорядители медиа, блоггеры и публичные лица постоянно модерировали контент, который читатели или пользователи открыто публикуют на их сайтах или в учетных записях. Это относится и к публичным комментариям.

Так, сообщения, оскорбляющие честь и достоинство определенного человека (оскорбительные высказывания и клевета), являются неочевидно противоправными. Такие высказывания обязательно должны удаляться по жалобе лица, против которого они направлены, в кратчайшие сроки», - подчеркивает ИМИ.

Как объяснили в Институте массовой информации после принятия законопроекта, медиа и владельцы публичных страниц и сейчас «обязаны быстро удалять комментарии читателей, которые могут оскорблять людей, иметь характер клеветы или сами по себе нарушать закон, чтобы не получить судебный иск или повестку на допрос к следователю».

«В то же время при своевременной модерации комментариев, медиа и владельцы публичных страниц снимают с себя ответственность за такие комментарии» – добавили в ИМИ.

В ИМИ подчеркнули, что эта статья и законопроект только «детализируют исключение из уже имеющейся обязанности фильтровать и модерировать контент медиа, к которому, по сути, относятся и комментарии читателей, чтобы не допустить нарушений закона или оскорбления чести и достоинства лиц».

Пока законопроект ожидает подписания.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Комитете по свободе слова назвали риски, которые несут в себе мэмы для сознания избирателей.

Автор: Наталя Мамченко

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