В США зоопарк предлагает назвать таракана именем бывшего

Зоопарк Бронкса возвращает традицию ко Дню святого Валентина, когда гости смогут назвать мадагаскарского таракана в честь бывшего любимого человека.

Фото: New Africa/Shutterstock

В США зоопарк ко Дню святого Валентина предложил назвать таракана именем бывшего. Об этом сообщает PCT.

Так, зоопарк Бронкса объявил о возвращении традиции «Name a Roach» ко Дню святого Валентина, когда гости смогут назвать мадагаскарского таракана в честь любимого (или бывшего любимого) человека.

Там рассказали, что с 2011 года более 56 000 тараканов были названы в честь друзей, родных, любимых и не очень. Некоторые предыдущие имена были вдохновлены музыкой, фильмами, поп-культурой.

За пожертвования в размере $15 гости получат диджитал-сертификат с именем, выбранным для таракана.

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