У США зоопарк пропонує назвати таргана ім’ям колишнього

Зоопарк Бронкса повертає традицію до Дня святого Валентина, коли гості зможуть назвати мадагаскарського таргана на честь колишньої коханої людини.

Фото: New Africa/Shutterstock

У США зоопарк до Дня святого Валентина запропонував назвати таргана ім’ям колишнього. Про це повідомляє PCT.

Так, зоопарк Бронкса оголосив про повернення традиції «Name a Roach» до Дня святого Валентина, коли гості зможуть назвати мадагаскарського таргана на честь коханої (або колишньої коханої) людини.

Там розповіли, що з 2011 року понад 56 000 тарганів були названі на честь друзів, рідних, коханих і не дуже. Деякі попередні імена були натхнені музикою, фільмами, поп-культурою тощо.

За пожертвування у розмірі $15 гості отримають диджитал-сертифікат з іменем, обраним для таргана.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.