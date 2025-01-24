Які існують обмеження та заборони стосовно найменування юридичної особи

Назва юридичної особи не може збігатися з найменуванням іншої та містити терміни чи символіку, що суперечать українському законодавству.

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Відділ державної реєстрації громадських формувань у Вінницькій області пояснює, які обмеження та заборони існують стосовно найменування юридичної особи.

Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу визначаються ст. 16 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Згідно ч. 4 ст. 16 Закону, найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону, у найменуванні юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів забороняється використовувати:

повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, – у найменуваннях юридичних осіб приватного права;

символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборону використання яких встановлено Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;

символіку російської імперської політики відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»;

Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»; символіку воєнного вторгнення російського тоталітарного режиму в Україну;

терміни, абревіатури, похідні терміни, заборону використання яких передбачено законом.

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