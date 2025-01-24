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Хто зможе стати прокурором окружної прокуратури – оприлюднено список кандидатів, які вдало склали іспит

14:14, 24 січня 2025
62 юриста з числа учасників добору на посаду прокурора 2024 року, зможуть стати прокурорами-стажистами.
Хто зможе стати прокурором окружної прокуратури – оприлюднено список кандидатів, які вдало склали іспит
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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) 24 січня 2025 року затвердила результати кваліфікаційного іспиту та список кандидатів на посади прокурорів окружних прокуратур.

Також КДКП визначила прохідний бал, який дозволив кандидатам потрапити у список осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

Згідно до рішення КДКП, прохідний бал за кваліфікаційний іспит визначено на рівні 105,2 бали.

Набрали необхідний бал 62 кандидати на посаду прокурора окружної прокуратури з 254, які були допущені до складання кваліфікаційного іспиту.

Зазначимо, що мова йде про учасників чергового добору, оголошеного 8 липня 2024 року на 62 посади прокурорів окружних прокуратур.

Тепер кандидатів у прокурори чекає спеціальна перевірка, після якої відбудеться формування рейтингу, після якого й відбудеться конкурс на призначення прокурором-стажистом окружної прокуратури.

Прокурорами окружних прокуратур стажисти зможуть стати тільки після вдалого проходження спеціальної підготовки, яка, в тому числі, полягає у практичній роботі в окружних прокуратурах.

З результатами кваліфікаційного іспиту, а також списком кандидатів, які успішно склади кваліфікаційний іспит, можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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прокуратура юрист прокурор КДКП

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