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Кто сможет стать прокурором окружной прокуратуры – опубликован список кандидатов, удачно сдавших экзамен

14:30, 25 января 2025
62 юриста из числа участников отбора на должность прокурора 2024 года смогут стать прокурорами-стажерами.
Кто сможет стать прокурором окружной прокуратуры – опубликован список кандидатов, удачно сдавших экзамен
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 24 января 2025 года утвердила результаты квалификационного экзамена и список кандидатов на должности прокуроров окружных прокуратур.

Также КДКП определила проходной балл, позволивший кандидатам попасть в список лиц, успешно сдавших квалификационный экзамен.

Согласно решению КДКП, проходной балл за квалификационный экзамен определен на уровне 105,2 балла.

Набрали необходимый балл 62 кандидата на должности прокуроров окружных прокуратур из 254, которые были допущены к сдаче квалификационного экзамена.

Отметим, что речь идет об участниках очередного отбора, объявленного 8 июля 2024 года на 62 должности прокуроров окружных прокуратур.

Теперь кандидатов в прокуроры ждет специальная проверка, после которой последует формирование рейтинга, после которого и состоится конкурс на назначение прокурором-стажером окружной прокуратуры.

Прокурорами окружных прокуратур стажеры смогут стать только после удачного прохождения специальной подготовки, которая в том числе заключается и в практической работе в окружных прокуратурах.

С результатами квалификационного экзамена, а также списком кандидатов, успешно сдавших квалификационный экзамен, можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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прокуратура юрист прокурор КДКП

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