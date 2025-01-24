В Харькове мужчина купил за 8000 водительское удостоверение – что решил суд

Харьковчанин получил условный срок за использование фальшивого водительского удостоверения.

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Червонозаводской районный суд Харькова рассмотрел дело в отношении мужчины, который предоставил полиции фальшивое водительское удостоверение. Это не первое правонарушение обвиняемого, что повлияло на решение суда.

Согласно приговору Червонозаводского районного суда г. Харькова суда по делу № 646/124/25, в начале марта 2024 года мужчина заказал фальшивый документ, передав свои данные, копию паспорта и образец подписи. За услугу он заплатил 8000 гривен. Полученное удостоверение, которое не соответствовало официальным бланкам, доставили через отделение «Новой почты».

17 мая 2024 года во время проверки документов полицией мужчина сознательно предъявил подделку. В суде он признал свою вину, искренне раскаялся и предоставил показания, подтверждающие обстоятельства дела.

Суд учел раскаяние как смягчающее обстоятельство, однако рецидив преступлений - как отягчающее. Согласно решению, обвиняемого приговорили к 5 годам лишения свободы, применив принцип поглощения менее строгого наказания более строгим.

Реальный срок заключения заменили на трехлетний испытательный срок. В течение этого времени мужчина обязан соблюдать установленные правила и не совершать новых правонарушений.

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