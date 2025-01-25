В Киеве ограничат движение транспорта на примыкании Крещатика к Европейской площади

До 7 февраля на примыкании Крещатика к Европейской площади будут временно ограничивать движение транспорта на время работ.

В столице на примыкании улицы Крещатик к Европейской площади будут временно ограничивать движение транспорта. Ограничение будет действовать с 25 января по 7 февраля.

Как указывают в КГГА, в этот период на этом участке специалисты будут ликвидировать проседание на дорожном полотне.

Также 25 января планируется очистка зловосточной системы на участке от Майдана Незалежности до Бессарабской площади. Работы запланированы с 9:00 до 16:00.

Участников дорожного движения призывают учитывать ограничения при планировании маршрута.

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