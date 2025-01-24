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В Киеве в общественном транспорте запустили QR-коды для оплаты проезда без валидатора

17:17, 24 января 2025
Новый способ оплаты заработал на всех маршрутах.
В Киеве в общественном транспорте запустили QR-коды для оплаты проезда без валидатора
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В столице запустили новые возможности для удобной оплаты проезда во всех автобусах, троллейбусах и трамваях. Об этом сообщили в городском приложении «Киев Цифровой».

Как оплатить проезд через Цифровой?

  • Выберите сервис «Оплата проезда».
  • Сканируйте QR-код на плакате или наклейке в салоне.
  • Оплатите проезд транспортной картой,
  • QR-билетом или банковской картой.

Что делать, когда QR-код закрывает спина попутчика?

Можно не сканировать QR-код, а ввести бортовой номер транспорта в сервисе «Оплата проезда». Бортовые номера написаны на плакатах и ​​наклейках.

Как происходит проверка оплаты?

В приложении появится запись об оплаченном проезде. Его нужно при необходимости показать контролеру во время проверки.

Это единственный способ оплаты, для которого дополнительная проверка считывающим устройством контроллера не нужна.

В случае, если контролер не засчитывает оплату через приложение, нужно сообщили на горячую линию Киевпасстранса: 0 800 504 411.

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Киев транспорт

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