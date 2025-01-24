Ветераны и семьи погибших Защитников смогут получить статус через Дію

В Дії стартовало бета-тестирование новых электронных услуг для ветеранов и их семей.

С 24 января началось бета-тестирование новой электронной услуги на Портале Дія для получения статусов: лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины.

Эти нововведения направлены на уменьшение бюрократии и облегчение процесса получения статусов для ветеранов и их близких. Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова отметила: «Мы продолжаем цифровизировать услуги для ветеранов, одновременно обеспечивая их доступность «офлайн» и «онлайн». Новые услуги минимизируют бюрократию и облегчат получение статусов для ветеранов и их близких. В результате ветераны и семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц получат удобную подачу заявления на получение статуса, а уполномоченные лица местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики - электронный кабинет для обработки таких заявлений».

Цифровизация сервисов и обеспечение безбарьерного доступа к услугам для ветеранов и их семей является приоритетом Министерства ветеранов Украины. В рамках новой услуги ветераны и семьи погибших Защитников смогут подавать заявления через Портал Дія, а местные органы будут иметь доступ к электронному кабинету для обработки таких заявлений.

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