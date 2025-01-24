Ветерани та родини загиблих Захисників зможуть отримати статус через Дію

В Дії стартувало бета-тестування нових електронних послуг для ветеранів та їх родин.

З 24 січня розпочалося бета-тестування нової електронної послуги на Порталі Дія для отримання статусів: особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

Ці нововведення спрямовані на зменшення бюрократії та полегшення процесу отримання статусів для ветеранів та їх близьких. Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова зазначила: «Ми продовжуємо цифровізовувати послуги для ветеранів, одночасно забезпечуючи їх доступність «офлайн» та «онлайн». Нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їх близьких. В результаті ветерани та родини загиблих (померлих) Захисників та Захисниць отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики - електронний кабінет для опрацювання таких заяв».

Цифровізація сервісів та забезпечення безбар'єрного доступу до послуг для ветеранів і їх родин є пріоритетом Міністерства ветеранів України. У рамках нової послуги ветерани та родини загиблих Захисників зможуть подавати заяви через Портал Дія, а місцеві органи матимуть доступ до електронного кабінету для опрацювання таких заяв.

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