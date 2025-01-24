У Полтавській області невідомий зрізав портрет воїна на Алеї Слави

Поліція встановлює особу, причетну до пошкодження плакату воїна на Алеї загиблих героїв у селі Терешки.

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Поліція встановлює особу, причетну до пошкодження плаката з зображенням загиблого воїна на Алеї Слави в Терешківській територіальній громаді Полтавського району. Поліція повідомила, що відкрила кримінальне провадження.

Зазначається, що про правопорушення поліції повідомили місцеві мешканці вранці 24 січня. На місце прибули слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку та криміналісти.

Тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи щодо встановлення причетної до правопорушення особи.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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