В Полтавской области неизвестный срезал портрет воина на Аллее Славы

Полиция устанавливает лицо, причастное к повреждению плаката воина на Аллее погибших героев в селе Терешки.

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Полиция устанавливает лицо, причастное к повреждению плаката с изображением погибшего воина на Аллее Славы в Терешковской территориальной общине Полтавского района. Полиция сообщила, что открыла уголовное производство.

Отмечается, что о правонарушениях полиции сообщили местные жители утром 24 января. На место прибыли следственно-оперативная группа, работники уголовного розыска и криминалисты.

Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастного к правонарушению лица.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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