Новая версия ChatGPT будет бесплатной для всех пользователей, – Сэм Альтман

OpenAI объявила о бесплатной модели ChatGPT o3-mini для всех пользователей.

Фото: Business Insider

Новая модель ChatGPT o3-mini станет бесплатной для пользователей. Об этом объявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на своей странице в соцсети Х.

«Большие новости: бесплатный уровень ChatGPT получит o3-mini! (и уровень plus получит массу использования o3-mini)», - написал Альтман.

Модель o3-mini, по словам Альтмана, станет значительно более мощной и умной по сравнению с предыдущей версией o1 mini, благодаря способности осуществлять более глубокое обдумывание перед формулировкой ответа.

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