Автоматически оформленная через Резерв+ отсрочка будет автоматически отменена в случае обнаружения отсутствия на нее права во время цифрового взаимодействия

Отсрочка от призыва, которую военнообязанный оформил через Резерв+, будет автоматически отменена в случае обнаружения путем электронного информационного взаимодействия Реестра «Оберег» с другими государственными реестрами или базами данных отсутствия законных оснований для нее.

Автоматически оформленная через электронный кабинет в приложении Резерв+ отсрочка может быть в таком же автоматическом порядке отменена. Это предполагают изменения, внесенные Кабмином постановлением №1558 от 31 декабря 2024 года в Порядок проведения призыва, утвержденный постановлением №560.

Как известно, в ноябре 2024 года заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко сообщила о запуске онлайн-сервиса для оформления отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+. Теперь люди с инвалидностью, студенты, аспиранты могут получить отсрочку без очередей и бумажную бюрократию, указала она. В январе, по ее словам, было налажено взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования (ЕДЭБО). Также она сообщала, что у приложения Резерв+ есть возможность оформить онлайн-отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Это касается семей, имеющих троих несовершеннолетних детей в совместном браке.

Вместе с тем, в соответствии с внесенными изменениями в пункт 59 Порядка, в случае выявления путем электронного информационного взаимодействия Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими государственными реестрами или базами (банками) данных отсутствия у военнообязанного законных оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, оформленную автоматически, такова отсрочка подлежит автоматической отмене.

Напомним, этот пункт предусматривает, что при наличии технической возможности отсрочка может оформляться и предоставляться автоматически при создании запроса на ее оформление военнообязанным через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (т.е. через Резерв+) с помощью Единого государственного реестра призывников , военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз (банков) данных, которые подтверждают, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Также внесенными постановлением 1558 изменениями предусмотрено, что сведения об отмене отсрочки заносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в день оформления справки о предоставлении отсрочки или в день отправки сообщения об отмене отсрочки средствами почтовой связи в адрес задекларированного/ зарегистрированного места жительства (при условии его уточнения) или адрес электронного почты, указанной в заявлении о предоставлении отсрочки, или извещения средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии). То есть через Резерв+.

В случае невозможности провести проверку наличия у военнообязанных оснований для отсрочки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и других государственных реестров или баз (банков) данных ТЦК сообщает такому военнообязанной средствами телефонной, электронной или почтовой связи о необходимости предоставления им соответствующих подтверждающих документов для продления ранее предоставленной отсрочки.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала анализ изменений, внесенных постановлением Кабмина 1558 в правила мобилизации.

Автор: Наталя Мамченко

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