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Автоматично оформлена через Резерв+ відстрочка буде автоматично скасована у разі виявлення відсутності на неї права під час цифрової взаємодії

13:24, 24 січня 2025
Відстрочка від призову, яку військовозобов’язаний оформив через Резерв+, буде автоматично скасована у разі виявлення шляхом електронної інформаційної взаємодії Реєстру «Оберіг» з іншими державними реєстрами або базами даних відсутності законних підстав на неї.
Автоматично оформлена через Резерв+ відстрочка буде автоматично скасована у разі виявлення відсутності на неї права під час цифрової взаємодії
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Автоматично оформлена через Електронний кабінет у застосунку Резерв+ відстрочка може бути в такому ж автоматичному порядку скасована. Це передбачають зміни, які вніс Кабмін постановою №1558 від 31 грудня 2024 року до Порядку проведення призову, затвердженого постановою №560.

Як відомо, у листопаді 2024 року заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про запуск онлайн-сервісу для оформлення відстрочки від мобілізації через додаток Резерв+. Тепер люди з інвалідністю, студенти, аспіранти можуть отримати відстрочку без черг і паперової бюрократії, вказала вона. У січні, за її словами, була налагоджена взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО). Також вона повідомляла, що у застосунку Резерв+ є можливість оформити онлайн-відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Це стосується сімей, які мають трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

Разом з тим, відповідно до внесених змін до пункту 59 Порядку, у разі виявлення шляхом електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими державними реєстрами або базами (банками) даних відсутності у військовозобов’язаного законних підстав щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, оформлену автоматично, така відстрочка підлягає автоматичному скасуванню.

Нагадаємо, цей пункт передбачає, що за наявності технічної можливості відстрочка може оформлятися та надаватися автоматично у разі створення запиту на її оформлення військовозобов’язаним через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (тобто, через Резерв+) за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз (банків) даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Також внесеними постановою 1558 змінами передбачено, що відомості про надання або скасування відстрочки заносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у день оформлення довідки  про надання відстрочки або в день надсилання повідомлення про скасування відстрочки засобами поштового зв’язку на адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (за умови її уточнення) або адресу електронної пошти, зазначеної у заяві про надання відстрочки, або повідомлення засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності). Тобто, через Резерв+.

У разі неможливості провести перевірку наявності у військовозобов’язаного підстав для відстрочки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та інших державних реєстрів або баз (банків) даних ТЦК повідомляє такому військовозобов’язаному засобами телефонного, електронного або поштового зв’язку про необхідність надання ним відповідних підтвердних документів для продовження раніше наданої відстрочки.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» публікувала аналіз змін, внесених постановою Кабміну 1558 до правил мобілізації.

Автор: Наталя Мамченко

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