У «Резерв+» запустили онлайн-відстрочки людям з інвалідністю та студентам

Відсьогодні у Резерв+ запрацювала можливість оформлення відстрочки від мобілізації.

В Україні запрацював новий онлайн-сервіс для оформлення відстрочки від мобілізації через додаток «Резерв+». Тепер люди з інвалідністю та студенти можуть отримати відстрочку без черг і паперової бюрократії. Оновлену версію застосунку вже доступно для завантаження в AppStore та PlayMarket. Про це повідомили в Міноборони.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що цей крок допоможе зняти додаткове навантаження з працівників ТЦК і забезпечить військовозобов’язаним зручний і швидкий доступ до послуг через смартфон.

«Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження. Найголовніше — запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, що допомагають їм розв'язувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону», — сказала Черногоренко.

Сервіс доступний для людей з інвалідністю, що мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, а також для студентів, аспірантів та докторантів, які навчаються за послідовною освітньою програмою (наприклад, після бакалавра здобувають магістерський ступінь або навчання в аспірантурі).

Найближчим часом планується запустити відстрочки для багатодітних батьків, які мають троє і більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Наразі ця категорія знаходиться на етапі бета-тестування.

Процес оформлення відстрочки дуже простий: необхідно авторизуватись у застосунку «Резерв+» і подати запит. Система автоматично перевіряє, чи маєте ви право на відстрочку, і у разі позитивного результату статус буде відображено в електронному військовому документі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у команді Міноборони з цифровізації опрацювали онлайн-бронювання, але автоматичне продовження відстрочки у Резерв+ не працює.

Також повідомлялося, що відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови.

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