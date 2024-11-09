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В «Резерв+» запустили онлайн-отсрочки людям с инвалидностью и студентам

12:24, 9 ноября 2024
С сегодняшнего дня в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации.
В «Резерв+» запустили онлайн-отсрочки людям с инвалидностью и студентам
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В Украине заработал новый онлайн-сервис для оформления отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+». Теперь люди с инвалидностью и студенты могут получить отсрочку без очередей и бумажной бюрократии. Обновленная версия приложения уже доступна для загрузки в AppStore и PlayMarket. Об этом сообщили в Минобороны.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что этот шаг поможет снять дополнительную нагрузку с работников ТЦК и обеспечит военнообязанным удобный и быстрый доступ к услугам через смартфон.

«Украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной нагрузки. Самое главное - запуском онлайн-отсрочек мы продолжаем пополнять экосистему продуктов для военнообязанных, которые помогают им решать вопросы не в очередях, а с помощью нескольких минут и смартфона», - сказала Черногоренко.

Сервис доступен для людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности, а также для студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся по последовательной образовательной программе (например, после бакалавра получают магистерскую степень или обучение в аспирантуре).

В ближайшее время планируется запустить отсрочки для многодетных родителей, которые имеют трое и более несовершеннолетних детей в одном браке. Сейчас эта категория находится на этапе бета-тестирования.

Процесс оформления отсрочки очень прост: необходимо авторизоваться в приложении «Резерв+» и подать запрос. Система автоматически проверяет, имеете ли вы право на отсрочку, и в случае положительного результата статус будет отражен в электронном военном документе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в команде Минобороны по цифровизации проработали онлайн-бронирование, но автоматическое продление отсрочки в Резерв+ не работает.

Также сообщалось, что отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия.

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Минобороны Резерв+

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