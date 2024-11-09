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В октябре астероид столкнулся с Землей – что произошло

13:17, 9 ноября 2024
Зафиксировано самое быстрое столкновение с Землей, астероид 2024 UQ сгорел в атмосфере Земли.
В октябре астероид столкнулся с Землей – что произошло
Источник фото: ТСН
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В октябре 2024 года ученые впервые обнаружили небольшой астероид, который сгорел в атмосфере Земли всего через несколько часов после обнаружения. Космическое тело, получившее название 2024 UQ, было обнаружено 22 октября с помощью системы телескопов ATLAS, расположенной на Гавайях. По данным Space.com, астероид диаметром от 1 до 2 метров вошел в атмосферу Земли над Тихим океаном, вблизи Калифорнии, через два часа после того, как был обнаружен.

Ученые отмечают, что этот короткий промежуток времени между обнаружением и столкновением означает, что системы мониторинга не смогли зафиксировать данные об объекте до того, как он вошел в атмосферу. «Программа ATLAS зафиксировала изображения, которые показали объект, двигавшийся на курсе столкновения с высокой вероятностью. Однако из-за расположения объекта у края двух смежных полей, его обнаружили лишь через несколько часов», - отметили в Европейском космическом агентстве.

После столкновения с атмосферой, астероид полностью сгорел, и это подтвердили метеорологические спутники Национального управления океанических и атмосферных исследований США и проект NASA Catalina Sky Survey, которые зафиксировали вспышки от его сгорания.

Это стало уже третьим случаем «неизбежного удара» в 2024 году. Первый подобный инцидент произошел в январе, когда астероид 2024 BX1 сгорел над Берлином. В сентябре астероид 2024 RW1 взорвался над Филиппинами.

По словам ученых, этот инцидент не представлял опасности для планеты, поскольку астероид был малым и полностью сгорел в атмосфере Земли.

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