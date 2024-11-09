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Технические лидеры Кремниевой долины «переобулись» после возвращения Трампа в Белый дом

12:01, 9 ноября 2024
Технические лидеры Кремниевой долины меняют свою позицию в отношении Трампа после его победы на выборах.
Технические лидеры Кремниевой долины «переобулись» после возвращения Трампа в Белый дом
Источник фото: Depositphotos
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Технические руководители Кремниевой долины, которые в 2016 году резко протестовали против Дональда Трампа, теперь выражают готовность сотрудничать с ним после его возвращения в Белый дом. Первый приход Трампа к власти вызвал волну недовольства среди технической элиты, но на этой неделе многие из них изменили свою риторику. Об этом сообщает The Washington Post.

После победы Трампа на выборах в 2016 году лидеры Кремниевой долины выражали беспокойство и разочарование. Сэм Альтман, соучредитель OpenAI, написал в Twitter: «Мы плачем, мы отчаиваемся, но завтра вернемся к работе». Подобные настроения выражал и генеральный директор Expedia Дара Хосровшахи, который тогда отмечал, что нация разорвана, и что ему не нравится этот результат.

Однако на этот раз многие из тех же технических лидеров изменили свою позицию. Хосровшахи, который возглавил Uber в 2017 году, поздравил Трампа за «результативную победу» и выразил готовность работать с новой администрацией. Основатель Amazon Джефф Безос также поздравил Трампа, упомянув о его «чрезвычайном политическом возвращении».

Изменение тона среди технических руководителей подчеркивает прагматизм и желание сотрудничать с новой администрацией, поскольку технологическая индустрия стремится продолжить свой экономический рост. Как отмечает Мэтт Калкинс, генеральный директор компании Appian, отрасль может стать менее конфронтационной и более сговорчивой во взаимодействии с политикой, учитывая важные налоговые изменения, которые могут касаться технологических компаний.

Это изменение отношения отражает новый корпоративный подход Кремниевой долины, где прагматизм все больше вытесняет идеализм в отношениях с политикой.

Изменения в риторике также заметны в таких компаниях, как Google и Amazon. Генеральный директор Google, Сундар Пичаи, который ранее поддерживал протесты против иммиграционных ограничений Трампа, теперь заявил о готовности сотрудничать с его администрацией. Пичаи подчеркнул, что США находятся в «золотом веке американских инноваций», и компания стремится работать с Трампом для достижения общих целей.

В то же время растет группа правых технических деятелей, которые считают, что победа Дональда Трампа может начать новую эру для США, устранив бюрократию и открывая путь для инвестиций в новейшие технологии. Соучредители компании Andreessen Horowitz поддержали Трампа, призывая к четким правилам в отношении криптовалют и увеличению инвестиций в искусственный интеллект и оборонные технологии, чтобы обеспечить конкурентоспособность США перед Китаем.

Генеральный директор стартапа Rainmaker, Август Дорико, считает, что новая политическая ситуация может ускорить развитие технологий и даже привести к новой эре для Америки. Между тем в Кремниевой долине не все разделяют такую оптимистичную точку зрения. Некоторые лидеры стартапов и инвесторы не поддерживают Трампа, но выражают недовольство регулированием технологий во времена администрации Байдена, в частности жесткими мерами FTC в отношении слияний.

Лидеры таких компаний, как Box и Amazon, выражают надежду на более конструктивную политику в случае прихода Трампа, в частности на сотрудничество с ним по развитию технологий и стартапов. В то же время, генеральный директор Google Сундар Пичаи и соучредитель компании Сергей Брин, несмотря на свою политическую активность во время президентства Трампа, теперь склоняются к сотрудничеству с новой администрацией, признавая важность инноваций для будущего.

В свою очередь, представители Meta, во главе с Марком Цукербергом, также сместили фокус на позитивное сотрудничество с Трампом, приветствуя его победу и заявляя о готовности работать на благо США.

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США Дональд Трамп

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